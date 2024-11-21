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Парламент прийняв за основу законопроект щодо моніторингу викидів

14:46, 21 листопада 2024
В Україні хочуть запустити новий реєстр для моніторингу викидів.
Парламент прийняв за основу законопроект щодо моніторингу викидів
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Верховна Рада України прийняла за основу євроінтеграційний законопроект №12131, який передбачає відновлення моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів. Документ є частиною реалізації Плану для Ukraine Facility. Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

Законопроєкт передбачає створення єдиного Реєстру моніторингу, звітності та верифікації, де зберігатиметься інформація про викиди. Установки, що здійснюють викиди парникових газів, автоматично реєструватимуться в цьому реєстрі.

Підприємства відновлять подання звітності про викиди у першому кварталі 2025 року.

За документ проголосували 260 народних депутатів з різних фракцій, підкреслюючи важливість виконання екологічних зобов’язань України в рамках євроінтеграції.

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Верховна Рада України законопроект

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