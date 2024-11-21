Укрзалізниця відкриває сполучення з Києва до Братислави через Чоп

Новий залізничний маршрут із пересадкою в Чопі запустять з середини грудня.

З 15 грудня пасажири зможуть подорожувати між столицями України та Словаччини – Києвом і Братиславою – з пересадкою в місті Чоп, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

Маршрут складатиметься з поїзда №27/28 Київ – Чоп – Київ, який обслуговує Укрзалізниця, та нового словацького поїзда №617/961 Чоп – Братислава – Чоп.

Новий маршрут з'єднає Київ, Львів та Мукачево з Братиславою, а також з іншими великими містами Словаччини – Кошице, Жиліною, Трнавою, Тренчином і Попрадом. За словами міністра, маршрут також забезпечить зручний доступ до міст Чехії, включно з Прагою.

Пересадка між поїздами буде узгоджена, а придбати квитки на обидва маршрути можна буде через систему Укрзалізниці.

Запуск нового сполучення покликаний покращити міжнародну логістику, сприяти зручним подорожам та економічним зв’язкам між Україною, Словаччиною та Чехією.

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