Укрзализныця открывает сообщение из Киева в Братиславу через Чоп

Новый железнодорожный маршрут с пересадкой в Чопе запустят с середины декабря.

С 15 декабря пассажиры смогут путешествовать между столицами Украины и Словакии - Киевом и Братиславой - с пересадкой в городе Чоп, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

Маршрут будет состоять из поезда №27/28 Киев - Чоп - Киев, который обслуживает Укрзализныця, и нового словацкого поезда №617/961 Чоп - Братислава - Чоп.

Новый маршрут соединит Киев, Львов и Мукачево с Братиславой, а также с другими крупными городами Словакии - Кошице, Жилиной, Трнавой, Тренчином и Попрадом. По словам министра, маршрут также обеспечит удобный доступ к городам Чехии, включая Прагу.

Пересадка между поездами будет согласована, а приобрести билеты на оба маршрута можно будет через систему Укрзализныци.

Запуск нового сообщения призван улучшить международную логистику, способствовать удобным путешествиям и экономическим связям между Украиной, Словакией и Чехией.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.