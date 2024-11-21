Парламент принял за основу законопроект по мониторингу выбросов

В Украине хотят запустить новый реестр для мониторинга выбросов.

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Верховная Рада Украины приняла за основу евроинтеграционный законопроект №12131, который предусматривает восстановление мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов. Документ является частью реализации Плана для Ukraine Facility. Об этом сообщила народный депутат Ирина Геращенко.

Законопроект предусматривает создание единого Реестра мониторинга, отчетности и верификации, где будет храниться информация о выбросах. Установки, осуществляющие выбросы парниковых газов, автоматически будут регистрироваться в этом реестре.

Предприятия возобновят представление отчетности о выбросах в первом квартале 2025 года.

За документ проголосовали 260 народных депутатов из разных фракций, подчеркивая важность выполнения экологических обязательств Украины в рамках евроинтеграции.

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