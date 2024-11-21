Энергетики снова увеличили объем отключений света в Украине – как действуют графики

В четверг 21 ноября в большинстве областей изменился объем применения мер ограничения потребления. Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».
В дальнейшем ограничения света будут применяться следующим образом:
14:00 – 19:00 – три очереди отключений
19:00 – 22:00 – одна очередь отключений
В то же время отмечается, что время применения и объем ограничений могут измениться в течение суток.
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