Энергетики снова увеличили объем отключений света в Украине – как действуют графики

В Укрэнерго обновили информацию об отключении электроэнергии.

В четверг 21 ноября в большинстве областей изменился объем применения мер ограничения потребления. Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

В дальнейшем ограничения света будут применяться следующим образом:

14:00 – 19:00 – три очереди отключений

19:00 – 22:00 – одна очередь отключений

В то же время отмечается, что время применения и объем ограничений могут измениться в течение суток.

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