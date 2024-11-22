У Борисполі чоловік запросив поліцію на чай і заплатив штраф

У Борисполі поліція отримала виклик про спробу самогубства, а приїхавши, чоловік запросив їх на чай.

Нещодавно патрульні в Борисполі отримали виклик про ймовірну спробу самогубства, який виявився неправдивим. Як повідомляє патрульна поліція, заявник зателефонував на лінію 102, повідомивши про надзвичайну ситуацію.

Коли екіпаж прибув за вказаною адресою, з’ясувалося, що 41-річний чоловік, насправді, був не в стані небезпеки, а просто сумував і хотів запросити поліцейських на чай.

Поліція наголошує на важливості відповідальності при використанні екстрених служб. Неправдиві виклики заважають оперативній роботі і можуть призвести до затримки допомоги тим, хто насправді її потребує.

Згідно зі статтею 183 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за завідомо неправдиві виклики до спеціальних служб передбачений штраф від 850 до 3400 гривень.

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