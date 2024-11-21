Италия предоставит Украине 200 млн евро для восстановления энергетических объектов

Италия будет поддерживать восстановление энергетических объектов Украины и привлекать международных доноров.

Италия предоставит Украине помощь в восстановлении энергетических объектов, поврежденных во время российских обстрелов, и будет способствовать привлечению международных доноров и частных компаний к восстановительным процессам. Об этом шла речь на бизнес-форуме «Италия поддерживает «Сделано в Украине», который состоялся в Риме, сообщило Министерство экономики Украины.

В мероприятии приняли участие представители правительств Украины и Италии, в частности Первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко и Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Во время форума было подтверждено, что Италия вместе с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) выделит 200 млн евро для гидрогенерирующей компании Украины «Укргидроэнерго». Средства будут использованы для закупки критического оборудования для гидроэлектростанций, а также на поддержку ликвидности компании.

Свириденко поблагодарила Италию за значительную поддержку, отметив, что это включает не только финансовую помощь, но и предоставление убежища для украинцев и сотрудничество в энергетическом секторе. Она также отметила важность развития политики «Сделано в Украине», которая является аналогом итальянской «Made in Italy».

Итальянская сторона также подтвердила свою поддержку украинского правительства и заинтересованность в сотрудничестве с украинскими предприятиями в нескольких ключевых секторах, таких как металлургия, возобновляемые источники энергии, оборонная промышленность, агропереработка и машиностроение.

Кроме того, участники обсудили подготовку к проведению Конференции по восстановлению Украины в 2025 году в Италии, которая имеет целью привлечь еще больше международных партнеров к восстановительным процессам в Украине.

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