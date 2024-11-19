Практика судів
  1. Відео
  2. / У світі

У Грузії поліція розігнала наметове містечко опозиції — відео

09:06, 19 листопада 2024
У Тбілісі поліція знесла наметове містечко.
У Грузії поліція розігнала наметове містечко опозиції — відео
Фото: ekhokavkaza.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Тбілісі поліцейські розігнали наметове містечко поблизу Тбіліського державного університету, яке облаштували незгодні з результатами виборів у країні, а також затримала деяких людей, пише «Ехо Кавказу».

Розгін протесту почався приблизно о 7 годині ранку за місцевим часом. На місці з’явилися спецпризначенці та водомети, однак під час самого розгону поліція не застосовувала спеціальних засобів.

Як зазначає видання, перед розгоном представник грузинських силовиків попередив політичних лідерів опозиції про наміри розігнати табір, де на ту мить перебували кілька сотень людей.

Раніше ми писали, що у Грузії офіційно оголосили про перемогу партії «Грузинська мрія».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Грузія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Невідомий зламав DVD-диск з основним доказом у справі про державну зраду – апеляційний розгляд під загрозою

Випадків пошкодження DVD з доказами у справах стає дедалі більше.

Єврокомісія констатувала ріст погроз і переслідування журналістів в Україні: як бездіяльність прокуратури загрожує вступу до ЄС

Бездіяльність прокуратури і зокрема Офісу Генпрокурора у питанні розслідування тиску правоохоронців на редакції медіа безпосередньо загрожує переговорам України про вступ до ЄС.

Володимир Зеленський запропонував визначити чітку процедуру прийняття рішень щодо примусового відчуження і вилучення майна в умовах воєнного стану

Президент Володимир Зеленський ветував закон про заборону оскарження до суду примусового вилучення землі та будинків в Ужгородському районі, натомість пропонує визначити чітку і послідовну процедуру прийняття рішень щодо примусового відчуження або вилучення майна в умовах воєнного стану.

До закону про бюджет внесли норму про доплату суддям місцевих судів 10,5 тисяч грн, але вона не запрацює без окремого закону

Закон про бюджет передбачає можливість доплати суддям першої інстанції, проте для цього потрібно буде ухвалити окремий закон.

У держбюджеті 2025 року зростуть видатки на антикорупційні органи

Фінальна редакція закону про бюджет 2025 року передбачає зростання видатків на НАБУ, НАЗК, ВАКС і САП.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Порозова
    Інна Порозова
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Олександр Соп’яненко
    Олександр Соп’яненко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Віктор Гонтарук
    Віктор Гонтарук
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Родіонов
    Сергій Родіонов
    суддя Оболонського районного суду міста Києва