19 листопада — 1000-й день із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну

1000 днів широкомасштабної війни — 2 роки, 8 місяців, 27 днів тривог, стресу, а також стійкості, спротиву та героїзму.

Фото: kobelyaky-miskrada.gov.ua

19 листопада Україна відзначає трагічну та водночас героїчну дату – 1000 днів із початку повномасштабного вторгнення Росії. Цей період часу став справжнім випробуванням для кожного українця.

За ці 1000 днів кожен громадянин України став невід'ємною частиною боротьби за незалежність та свободу.

Світ визнав Росію агресором, що сіє терор і хаос, та відповів їй санкціями та ізоляцією. Натомість Україна стала прикладом незламного духу, об’єднавши довкола себе країни, що підтримують її прагнення до свободи.

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