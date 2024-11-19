Практика судів
  1. В Україні

19 листопада — 1000-й день із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну

08:30, 19 листопада 2024
1000 днів широкомасштабної війни — 2 роки, 8 місяців, 27 днів тривог, стресу, а також стійкості, спротиву та героїзму.
19 листопада — 1000-й день із початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну
Фото: kobelyaky-miskrada.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

19 листопада Україна відзначає трагічну та водночас героїчну дату – 1000 днів із початку повномасштабного вторгнення Росії. Цей період часу став справжнім випробуванням для кожного українця.

За ці 1000 днів кожен громадянин України став невід'ємною частиною боротьби за незалежність та свободу.

Світ визнав Росію агресором, що сіє терор і хаос, та відповів їй санкціями та ізоляцією. Натомість Україна стала прикладом незламного духу, об’єднавши довкола себе країни, що підтримують її прагнення до свободи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

яке сьогодні свято

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Норма витрат на одного депутата складатиме 2,28 млн грн на 2025 рік – парламент затвердить кошторис

Враховуючи внесені влітку 2024 року зміни про збільшення місячного фонду для оплати праці помічників-консультантів народного депутата, обсяг фінансування на оплату праці народних депутатів та їх помічників-консультантів в 2025 році зросте на 26,2%.

Результати медоглядів будуть автоматично потрапляти з ЕСОЗ до Реєстру «Оберіг»

Інформація про стан придатності чоловіків до військової служби потраплятиме до Реєстру військовозобов’язаних шляхом автоматичного обміну даними.

Новою головою Дорадчої групи експертів обрана Оксана Васильченко

Новою секретарем Дорадчої групи експертів обрана представник США Морін О’Коннор.

Президент підписав закон щодо МСЕК, який надає право Кабміну встановлювати умови для проведення дистанційних засідань МСЕК

При підготовці до прийняття в цілому з законопроекту про МСЕК зникла анонсована норма про право особи брати участь у засіданні МСЕК онлайн, а з урахуванням ліквідації МСЕК з 2025 року поки незрозуміло, як співвідноситься новий закон з реформою.

«Я вибачаюся за те, що з трибуни Верховної Ради поставив під сумніви рішення українських судів», – міністр фінансів Сергій Марченко

Міністр фінансів повідомив, що у нього не було намірів ставити під сумнів рішення судів, але величезну кількість судових рішень виконати просто неможливо.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Стефанів
    Тетяна Стефанів
    суддя Господарського суду Івано-Франківської області
  • Олена Дембіцька
    Олена Дембіцька
    суддя Чернівецького апеляційного суду