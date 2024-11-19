Користувачі iPhone поскаржилися, що почали чути дивні голоси з телефонів

Деякі користувачі iPhone припускають, що це може бути черговий баг iOS 18.

Фото: phonearena.com

Власники смартфонів iPhone повідомили, що чують дивні голоси зі своїх пристроїв. Про це повідомило видання Phonearena.

Зазначається, що на форумі Reddit з'явилися декілька скарг на дивну роботу iPhone. За словами людей, вони чули чийсь голос у своєму смартфоні. Спочатку люди припустили, що це звуки з відео, яке відтворюється в згорнутому режимі, але жоден застосунок у фоні не працював.

За словами одного з авторів скарги, незнайомий голос розповідав про розбиту машину.

Причину появи «голосів» на смартфоні поки що не знайдено, але багато хто припускає, що це може бути черговий баг iOS 18.

Наразі компанія Apple не дала офіційних коментарів щодо інцидентів.

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