Пользователи iPhone пожаловались, что стали слышать странные голоса из телефонов

Некоторые пользователи iPhone предполагают, что это может быть еще один баг iOS 18.

Фото: phonearena.com

Владельцы смартфонов iPhone сообщили, что слышат странные голоса со своих устройств. Об этом сообщило издание Phonearena.

Отмечается, что на форуме Reddit появились несколько жалоб на странную работу iPhone. По словам людей, они слышали чей-то голос в своем смартфоне. Сначала люди предположили, что это звуки из видео, воспроизводимого в свернутом режиме, но ни одно приложение в фоне не работало.

По словам одного из авторов жалобы, незнакомый голос рассказывал о разбитой машине.

Причина появления «голосов» на смартфоне пока не найдена, но многие предполагают, что это может быть очередной баг iOS 18.

В настоящее время компания Apple не давала официальных комментариев по поводу инцидентов.

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