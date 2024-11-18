Стало известно, на что украинцы потратили свой первый кэшбек

Около половины пользователей картой Национальный кэшбек пополнили себе мобильный.

Фото: pravda.com

Министерство экономики Украины сообщило, что пятая часть украинцев, которые в конце октября получили Национальный кэшбек за сентябрь, уже потратили его. Приблизительно половина пользователей пополнили мобильный, 35% оплатили коммунальные, остальные рассчитались за интернет, транспорт и услуги питания.

Оплатили картой Национальный кэшбек примерно 120 тысяч украинцев. Еще больше 500 тысяч пока держат средства на счетах. Объем выплаченного кэшбека за сентябрь составил 37,2 млн. грн. Характер расходов объясняется небольшими суммами накопленного кэшбека в сентябре – в среднем 57,5 ​​грн на человека.

«Програма Національний кешбек є формою фінансової підтримки українців від держави, умовою надання якої є купівля українських товарів. За перший місяць роботи програми українці накопичили невелику суму коштів. Це були користувачі, які допомагали нам налаштовувати технічні і фінансові системи проекту. Вдячні їм за участь в тестуванні. Ми бачимо суттєве зростання обсягу накопичених коштів у жовтні і листопаді, що свідчить про зростаючий інтерес до програми», — повідомила перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Так, за жовтень українці накопичили вже втричі більше кешбеку за купівлю українських товарів — приблизно 125 млн грн. Виплата цих коштів відбудеться наприкінці листопада.

Обсяг накопичених коштів за першу половину листопада вже перевищив показники жовтня. Станом на середину листопада 3,8 млн громадян відкрили 4,2 млн карток Національний кешбек. Проте активували ці картки в Дії лише 2,5 млн українців. Для отримання кешбеку активація картки для виплат в Дії є обов’язковою.

Станом на зараз кешбек нараховується на понад 320 тисяч українських товарів від 1580 виробників. Щоб дізнатися, на який товар є кешбек, можна скористатися сканером штрихкодів у Дії в розділі «Сервіси» — «Національний кешбек». Основні торговельні мережі, аптеки і АЗС, які долучились до програми, маркують товари з кешбеком на полицях. А також розміщують таблички на вході в магазини, які сповіщають про роботу програми.

Кошти Національного кешбеку не оподатковуються.

Виплата кешбеку за жовтень відбудеться наприкінці листопада, за листопад — в кінці грудня. Кешбек за грудень українці отримають в лютому 2025 року.

Щоб долучитись до програми «Національний кешбек», необхідно:

Подати заявку через сайт чи мобільний застосунок банку, який бере участь у програмі, або звернутися до відділення. Наразі до програми долучилися такі банки: ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк, Банк Кредит Дніпро, Правекс Банк (без можливості відкриття картки для виплат Національний кешбек), Кліринговий Дім, Радабанк.

Визначити картки, з яких ви оплачуєте покупки, і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з цих карток в магазинах-учасниках програми.

Відкрити фізичну чи віртуальну картку Національний кешбек, куди зараховуватиметься кешбек за програмою.

У застосунку Дія в розділі Сервіси обрати картку для виплат Національний кешбек будь-якого банку-партнера.

Как писала «Судебно-юридическая газета», со 2 сентября в Украине запустили Национальный кэшбек – граждане получают 10% компенсацию за покупку товаров «Сделано в Украине».

Ранее Госпродпотребслужба пояснила, имеет ли полномочия рассматривать вопросы правильности начисления кэшбека.

Добавим, украинцы смогут задонатить на ВСУ 1000 гривен от Зеленского.

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