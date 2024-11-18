Стало відомо, на що українці витратили свій перший кешбек

Близько половини користувачів карткою Національний кешбек поповнили собі мобільний.

Фото: pravda.com

Міністерство економіки України повідомило, що п’ята частина українців, які в кінці жовтня отримали Національний кешбек за вересень, вже витратили його. Приблизно половина користувачів поповнили мобільний, 35% оплатили комунальні, решта розрахувались за інтернет, транспорт і послуги харчування.

Здійснили оплати карткою Національний кешбек приблизно 120 тисяч українців. Ще понад 500 тисяч поки тримають кошти на рахунках. Обсяг виплаченого кешбеку за вересень становив 37,2 млн грн. Характер витрат пояснюється невеликими сумами накопиченого кешбеку в вересні — в середньому 57,5 грн на людину.

«Програма Національний кешбек є формою фінансової підтримки українців від держави, умовою надання якої є купівля українських товарів. За перший місяць роботи програми українці накопичили невелику суму коштів. Це були користувачі, які допомагали нам налаштовувати технічні і фінансові системи проекту. Вдячні їм за участь в тестуванні. Ми бачимо суттєве зростання обсягу накопичених коштів у жовтні і листопаді, що свідчить про зростаючий інтерес до програми», — повідомила перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Так, за жовтень українці накопичили вже втричі більше кешбеку за купівлю українських товарів — приблизно 125 млн грн. Виплата цих коштів відбудеться наприкінці листопада.

Обсяг накопичених коштів за першу половину листопада вже перевищив показники жовтня. Станом на середину листопада 3,8 млн громадян відкрили 4,2 млн карток Національний кешбек. Проте активували ці картки в Дії лише 2,5 млн українців. Для отримання кешбеку активація картки для виплат в Дії є обов’язковою.

Станом на зараз кешбек нараховується на понад 320 тисяч українських товарів від 1580 виробників. Щоб дізнатися, на який товар є кешбек, можна скористатися сканером штрихкодів у Дії в розділі «Сервіси» — «Національний кешбек». Основні торговельні мережі, аптеки і АЗС, які долучились до програми, маркують товари з кешбеком на полицях. А також розміщують таблички на вході в магазини, які сповіщають про роботу програми.

Кошти Національного кешбеку не оподатковуються.

Виплата кешбеку за жовтень відбудеться наприкінці листопада, за листопад — в кінці грудня. Кешбек за грудень українці отримають в лютому 2025 року.

Щоб долучитись до програми «Національний кешбек», необхідно:

Подати заявку через сайт чи мобільний застосунок банку, який бере участь у програмі, або звернутися до відділення. Наразі до програми долучилися такі банки: ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк, Банк Кредит Дніпро, Правекс Банк (без можливості відкриття картки для виплат Національний кешбек), Кліринговий Дім, Радабанк.

Визначити картки, з яких ви оплачуєте покупки, і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з цих карток в магазинах-учасниках програми.

Відкрити фізичну чи віртуальну картку Національний кешбек, куди зараховуватиметься кешбек за програмою.

У застосунку Дія в розділі Сервіси обрати картку для виплат Національний кешбек будь-якого банку-партнера.

Як писала «Судово-юридична газета», з 2 вересня в Україні запустили Національний кешбек – громадяни отримують 10% компенсацію за купівлю товарів «Зроблено в Україні».

Раніше Держпродспоживслужба пояснила, чи має повноваження розглядати питання правильності нарахування кешбеку.

Додамо, українці зможуть задонатити на ЗСУ 1000 гривень від Зеленського.

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