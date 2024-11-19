19 ноября — 1000-й день с начала полномасштабного вторжения России в Украину

1000 дней большой масштабной войны — 2 года, 8 месяцев, 27 дней тревог, стресса, а также стойкости, сопротивления и героизма.

Фото: kobelyaky-miskrada.gov.ua

19 ноября Украина празднует трагическую и в то же время героическая дата — 1000 дней с начала полного вторжения России. Этот период времени стал настоящим тестом для каждого украинца.

В течение этих 1000 дней каждый гражданин Украины стал неотъемлемой частью борьбы за независимость и свободу.

Мир признал Россию агрессором, который сеет террор и хаос и ответил на нее санкциями и изоляцией. Вместо этого Украина стала примером нерушимого духа, объединив вокруг себя стран, которые поддерживают ее стремление к свободе.

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