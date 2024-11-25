У Києві на станції метро «Вокзальна» знайшли підозрілий пакет, на місці працюють вибухотехніки

Станція метро «Вокзальна» тимчасово зачинена.

Фото: mirmetro.net

У Києві на станції метро «Вокзальна» виявили підозрілий пакет, через що станція була тимчасово зачинена для пасажирів. Поїзди на даний момент проходять повз станцію без зупинки.

З міркувань безпеки на місце події була викликана вибухотехнічна група. Відомості щодо відновлення роботи станції будуть надані додатково, повідомили в КМДА.

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