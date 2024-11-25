Водій вантажівки за $5000 сховав на балці під причепом вантажівки ухилянта

На Одещині прикордонники викрили спробу незаконного переправлення через кордон.

У зимовий період варто перевіряти не лише салон авто, а й підхід до нього — саме там можуть «сховатися» нелегальні пасажири. Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

На Одещині прикордонники затримали організатора незаконного переправлення людей через кордон. Місцевий житель, який мешкає неподалік кордону, намагався перевезти чоловіка до Молдови, сховавши його на балці під причепом вантажівки. За таку «поїздку» водій отримав аванс у розмірі $2000 з обіцяних $5000.

Проти порушника було відкрито кримінальне провадження за спробу незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.