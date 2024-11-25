Водитель грузовика за $5000 спрятал на балке под прицепом грузовика уклониста

В Одесской области пограничники разоблачили попытку незаконной переправки через границу.

В зимний период стоит проверять не только салон авто, но и подход к нему - именно там могут «спрятаться» нелегальные пассажиры. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

В Одесской области пограничники задержали организатора незаконной переправки людей через границу. Местный житель, который живет недалеко от границы, пытался перевезти мужчину в Молдову, спрятав его на балке под прицепом грузовика. За такую «поездку» водитель получил аванс в размере $2000 из обещанных $5000.

Против нарушителя было открыто уголовное производство за попытку незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

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