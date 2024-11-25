В Киеве на станции метро «Вокзальная» нашли подозрительный пакет, на месте работают взрывотехники

Станция метро «Вокзальная» временно закрыта.

Фото: mirmetro.net

В Киеве на станции метро «Вокзальная» обнаружили подозрительный пакет, из-за чего станция была временно закрыта для пассажиров. Поезда на данный момент проходят мимо станции без остановки.

Из соображений безопасности на место происшествия была вызвана взрывотехническая группа. Сведения о возобновлении работы станции будут предоставлены дополнительно, сообщили в КГГА.

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