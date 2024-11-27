Дональд Тромп рассматривает назначение Кита Келлогга спецпосланником по вопросам урегулирования войны в Украине

Генерал Келлогг среди кандидатов на должность спецпосланника Трампа по вопросам Украины.

Источник фото: WSJ

Новоизбранный президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру Кита Келлогга на должность своего спецпосланника по урегулированию войны в Украине. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на три анонимных источника.

Келлогг, отставной генерал-лейтенант, уже имел опыт работы в администрации Трампа во время его первого срока (2017-2021 годы), занимая должности главы аппарата Совета национальной безопасности и советника по национальной безопасности вице-президента Майка Пенса.

По информации источников, Келлогг является одним из нескольких кандидатов, которых рассматривают для этой важной роли.

В переходной администрации отказались пока комментировать возможные назначения, отметив, что официально объявят обо всех решениях только после их принятия.

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