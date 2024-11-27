Комитет Рады поддержал ограничение рекламы азартных игр и усиление мониторинга

В Раде хотят усилить контроль над азартными играми и бороться с лудоманией.

Фото: biz.censor.net

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять во втором чтении законопроект №9256-д, направленный на борьбу с игровой зависимостью (лудоманией) и совершенствование регулирования азартных игр и лотерей. Об этом сообщил председатель комитета Даниил Гетманцев.

Ко второму чтению законопроект претерпел существенную доработку, в частности, предлагается:

Ликвидация Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) с передачей ее полномочий профильному министерству и новому органу, который еще должен быть создан.

Ограничения рекламы азартных игр: разрешенными останутся только отдельные способы рекламы, а спонсорство будет возможным только для спортивных мероприятий.

Контролируемая игра как новый инструмент надзора за рынком вместо фактических проверок.

Законопроект предлагает ряд мер для противодействия игровой зависимости:

Блокировка нелегальных азартных платформ.

Ужесточение требований к организаторам азартных игр, в частности через осуществление безналичных расчетов только через банки.

Расширение оснований для аннулирования лицензий.

Совершенствование Государственной системы онлайн-мониторинга (ГСОМ).

Вводятся аналогичные требования к организаторам лотерей, как и для азартных игр, включая:

Требования к структуре собственности.

Критерии безупречной деловой репутации.

Регулирование бренда и проведения расчетов.

Законопроект также предусматривает возобновление подачи отчетности организаторами азартных игр и операторами государственных лотерей даже во время военного положения.

По мнению авторов инициативы, эти изменения помогут уменьшить масштабы лудомании, усилить государственный контроль над отраслью и обеспечить прозрачность работы рынка азартных игр и лотерей.

Напомним, что Правительство ввело ограничения на работу онлайн-казино в Украине.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями Службы безопасности, Госспецсвязи и секретарем СНБО по ситуации с онлайн-казино и объявил о готовности мер по контролю над этой сферой.

20 апреля Зеленский ввел в действие решение СНБО по ограничению онлайн-казино.

До этого Владимир Зеленский отреагировал на петицию с призывом ограничить игорный бизнес, которая собрала необходимых 25 тысяч голосов. Как сообщалось, 29 марта военнослужащий 59 бригады Павел Петриченко зарегистрировал петицию, где обратил внимание Президента на вред, который игорный бизнес наносит украинской армии и украинскому обществу.

Ранее мы писали, что Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей собирает информацию, чтобы проверить законность рекламы азартных игр на территории Киевского метрополитена. Также в КРАИЛ анонсировали наказание для нарушителей.

Также отметим, что парламентский Комитет по вопросам налоговой политики рекомендовал принять доработанный законопроект 9256-д о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью борьбы с игровой зависимостью (лудоманией) и усовершенствования государственного регулирования деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей за основу.

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