Генерал-лейтенант РФ получил подозрение за приказ о ракетных ударах по жилым кварталам Киева

Прокуратура сообщила о подозрении российскому генералу за ракетные удары по Киеву в 2022 году и больнице «Охматдет».

Источник фото: Киевская городская прокуратура

Киевская городская прокуратура заочно сообщила о подозрении командующему дальней авиации Военно-Воздушных сил России, генерал-лейтенанту, который отдал приказ о ракетных ударах по Киеву в июне 2022 года. Известно, что эти удары привели к нарушениям законов и обычаев войны, сопровождавшиеся умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Как сообщили в прокуратуре, досудебным расследованием установлено, что 26 июня 2022 года российские войска нанесли ракетные удары по гражданским объектам, в частности по жилому комплексу «Львовский квартал». В результате этого нападения погиб мужчина, еще три человека, среди которых 7-летний ребенок, получили ранения. Удар был осуществлен стратегическими крылатыми ракетами Х-101, которые поражали жилые дома.

Согласно данным следствия, генерал-лейтенант сознательно отдал приказ на применение ракет против гражданских объектов, зная, что они не являются военными целями. Этот же генерал-лейтенант позже дал приказ и для ракетного удара по медицинскому корпусу Национальной детской больницы «Охматдет» в Киеве 8 июля 2024 года, за что также получил подозрение в нарушении законов войны.

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