Генерал-лейтенант РФ отримав підозру за наказ про ракетні удари по житловим кварталам Києва

Прокуратура повідомила про підозру російському генералу за ракетні удари по Києву в 2022 році та лікарні «Охматдит».

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Київська міська прокуратура заочно повідомила про підозру командувачу дальньої авіації Військово-Повітряних сил Росії, генерал-лейтенанту, який віддав наказ про ракетні удари по Києву в червні 2022 року. Відомо, що ці удари призвели до порушень законів та звичаїв війни, що супроводжувалися умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Як повідомили в прокуратурі, досудовим розслідуванням встановлено, що 26 червня 2022 року російські війська завдали ракетних ударів по цивільним об'єктам, зокрема по житловому комплексу «Львівський квартал». Внаслідок цього нападу загинув чоловік, ще троє людей, серед яких 7-річна дитина, зазнали поранень. Удар був здійснений стратегічними крилатими ракетами Х-101, що вражали житлові будинки.

Згідно з даними слідства, генерал-лейтенант свідомо віддав наказ на застосування ракет проти цивільних об'єктів, знаючи, що вони не є військовими цілями. Цей самий генерал-лейтенант пізніше дав наказ і для ракетного удару по медичному корпусу Національної дитячої лікарні «Охматдит» у Києві 8 липня 2024 року, за що також отримав підозру в порушенні законів війни.

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