Практика судов
  1. В Украине

НАГС внесло изменения в Положение о портале управления знаниями в сфере профессионального обучения

14:07, 11 декабря 2024
НАГС обновило функциональные возможности Портала управления знаниями.
НАГС внесло изменения в Положение о портале управления знаниями в сфере профессионального обучения
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы внесло изменения в Положение о веб-портале управления знаниями в сфере профессионального обучения «Портал управления знаниями». Приказ НАГС от 31 октября 2024 г. № 150-24 появился на официальном сайте ведомства.

Изменения ориентированы на усовершенствование и упрощение взаимодействия субъектов Портала, в том числе на уменьшение бумажного документооборота. Для этого на Портале будут вводиться возможности:

- предоставление провайдерами программ повышения квалификации для согласования их НАГС;

- экспертно-консультативное сопровождение процесса согласования программ повышения квалификации;

- взаимодействия НАГС и участников конкурсного отбора исполнителей государственного заказа на профессиональное обучение (представление конкурсных предложений и конкурсной документации);

- проведение провайдерами мероприятий по организации образовательного процесса с использованием Портала (дистанционных занятий, мер контроля результатов обучения);

- сбор ежегодно запрашиваемой НАГС информации об образовательной деятельности провайдеров в сфере профессионального обучения;

- информирование о возможностях профессионального обучения за счет международной технической помощи и других форм международного сотрудничества;

- представление службами управления персоналом показателей потребностей в профессиональном обучении.

Также для повышения информированности участников профессионального обучения детализированы требования к информации о программах повышения квалификации, которые обнародуются на Портале, и предлагающих их провайдеров.

Соответствующий приказ НАГС вступает в силу дня официального опубликования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

госслужащие госслужба НАДС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Снижение возраста мобилизации в Украине обсуждалось на встрече с топ-чиновниками ЕС – вице-премьер Ольга Стефанишина

Вице-премьер Ольга Стефанишина имела дискуссию о снижении мобилизационного возраста в Украине с вице-президентом Еврокомиссии Каей Каллас.

Админсуды смогут взимать в пользу граждан штрафы с руководителей органов власти, не выполняющих судебные решения

Верховная Рада приняла закон, согласно которому в случае отказа в принятии отчета об исполнении судебного решения суд сможет наложить на руководителя субъекта властных полномочий штраф от 60 560 до 121 120 грн, половину которого будут взимать в пользу гражданина, а другую – в бюджет.

ВККС решила не приглашать Совет судей на презентацию отбора на должности судей

Высшая квалификационная комиссия судей решила, что присутствие Совета судей на «событии года» для потенциальных кандидатов на должности судей местных судов будет лишним.

Дорожные карты в сфере верховенства права будут предусматривать отход от конкурсов и оценок добродетели международными экспертами как признак того, что мы построили сильную демократическую систему – Ольга Стефанишина

Также, по словам Стефанишиной, до конца 2024 или в январе 2025 правительство представит план законодательной работы в сфере верховенства права.

В УПК внесут изменения об открытии правоохранителями почтовых отправлений – законопроект

Руководителей и работников оператора почтовой связи обяжут обеспечить условия для проведения негласного следственного действия и не разглашать факт ее проведения или полученную информацию.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Левчук
    Олена Левчук
    суддя Одеського окружного адміністративного суду