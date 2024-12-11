НАГС внесло изменения в Положение о портале управления знаниями в сфере профессионального обучения

НАГС обновило функциональные возможности Портала управления знаниями.

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы внесло изменения в Положение о веб-портале управления знаниями в сфере профессионального обучения «Портал управления знаниями». Приказ НАГС от 31 октября 2024 г. № 150-24 появился на официальном сайте ведомства.

Изменения ориентированы на усовершенствование и упрощение взаимодействия субъектов Портала, в том числе на уменьшение бумажного документооборота. Для этого на Портале будут вводиться возможности:

- предоставление провайдерами программ повышения квалификации для согласования их НАГС;

- экспертно-консультативное сопровождение процесса согласования программ повышения квалификации;

- взаимодействия НАГС и участников конкурсного отбора исполнителей государственного заказа на профессиональное обучение (представление конкурсных предложений и конкурсной документации);

- проведение провайдерами мероприятий по организации образовательного процесса с использованием Портала (дистанционных занятий, мер контроля результатов обучения);

- сбор ежегодно запрашиваемой НАГС информации об образовательной деятельности провайдеров в сфере профессионального обучения;

- информирование о возможностях профессионального обучения за счет международной технической помощи и других форм международного сотрудничества;

- представление службами управления персоналом показателей потребностей в профессиональном обучении.

Также для повышения информированности участников профессионального обучения детализированы требования к информации о программах повышения квалификации, которые обнародуются на Портале, и предлагающих их провайдеров.

Соответствующий приказ НАГС вступает в силу дня официального опубликования.

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