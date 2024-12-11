НАДС внесло зміни до Положення про портал управління знаннями у сфері професійного навчання

НАДС оновило функціональні можливості Порталу управління знаннями.

Національне агентство України з питань державної служби внесло зміни до Положення про вебпортал управління знаннями у сфері професійного навчання «Портал управління знаннями». Наказ НАДС від 31 жовтня 2024 року № 150-24 з’явився на офіційному сайті відомства.

Зміни орієнтовані на удосконалення та спрощення взаємодії суб’єктів Порталу, у тому числі на зменшення паперового документообігу. Для цього на Порталі запроваджуватимуться можливості:

- подання провайдерами програм підвищення кваліфікації для погодження їх НАДС;

- експертно-консультативного супроводу процесу погодження програм підвищення кваліфікації;

- взаємодії НАДС та учасників конкурсного відбору виконавців державного замовлення на професійне навчання (подання конкурсних пропозицій та конкурсної документації);

- проведення провайдерами заходів з організації освітнього процесу з використанням Порталу (дистанційних занять, заходів контролю результатів навчання тощо);

- збору щорічно запитуваної НАДС інформації про освітню діяльність провайдерів у сфері професійного навчання;

- інформування про можливості професійного навчання коштом міжнародної технічної допомоги та інших форм міжнародного співробітництва;

- подання службами управління персоналом показників щодо потреб у професійному навчанні.

Також для підвищення інформованості учасників професійного навчання деталізовано вимоги до інформації про програми підвищення кваліфікації, які оприлюднюються на Порталі, та провайдерів, які їх пропонують.

Відповідний наказ НАДС набирає чинності з дня офіційного опублікування.

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