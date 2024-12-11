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Укрзалізниця анонсувала нічний поїзд з Києва до Кам’янця-Подільського

15:47, 11 грудня 2024
Новий нічний поїзд Київ – Кам’янець-Подільський закурсує з 15 грудня.
Укрзалізниця анонсувала нічний поїзд з Києва до Кам’янця-Подільського
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З 15 грудня 2024 року «Укрзалізниця» розпочинає продаж квитків на новий нічний поїзд №139/140, який курсуватиме за маршрутом Київ – Кам’янець-Подільський. Про це повідомили в компанії.

Потяг вирушатиме щодня з Києва о 23:21, а прибуватиме до історичного Кам’янця-Подільського о 08:20. У зворотному напрямку відправлення з Кам’янця-Подільського заплановане на 20:13, з прибуттям до столиці о 05:27.

Крім того, пасажири зможуть скористатися безпересадковими вагонами «Ужгород – Кам’янець-Подільський», які й надалі сполучатимуть Закарпаття, Львів і південні райони Хмельницької області.

Квитки вже доступні для придбання в мобільному застосунку «Укрзалізниці», на офіційному сайті та в касах вокзалів.

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Кам'янець-Подільський Укрзалізниця

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