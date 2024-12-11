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Одну суддю визнано такою, що відповідає займаній посаді — ВККС

18:47, 11 грудня 2024
У ВККС визначалися результати кваліфікаційного оцінювання шістьох суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді.
Одну суддю визнано такою, що відповідає займаній посаді — ВККС
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10 грудня в засіданнях колегій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проводилися співбесіди та визначалися результати кваліфікаційного оцінювання шістьох суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді Комісією ухвалено такі рішення:

Бурда Петро Олексійович - Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області - відкладено на 9.01.2025 на 9:30

Соколова Юлія Ігорівна - Тернівський міський суд Дніпропетровської області - 683,875 - внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання щодо відповідності судді займаній посаді

Кулик Вікторія Борисівна - Комунарський районний суд міста Запоріжжя - перерва до 17.12.2024 11:00

Павленко Наталія Анатоліївна - Господарський суд Херсонської області - 781,25 - відповідає займаній посаді

Стадник Сергій Іванович - Липовецький районний суд Вінницької області - Перерва

Вергелес Андрій Валерійович - Вінницький окружний адміністративний суд - відкладено.

Раніше ми писали, що ВККС оголошує добір на 1463 вакантних посади суддів місцевих судів.

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суддя ВККС

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