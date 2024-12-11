Дорожні карти у сфері верховенства права передбачатимуть відхід від конкурсів і оцінок доброчесності міжнародними експертами як ознаку того, що ми побудували сильну демократичну систему – Ольга Стефанішина

Також, за словами Стефанішиної, до кінця 2024 року або у січні 2025 року уряд представить план законодавчої роботи в сфері верховенства права.

Дорожні карти у сфері верховенства права, які готуються в рамках переговорів про вступ України до ЄС, будуть передбачати відхід від конкурсів і зайняття посад, оцінок доброчесності міжнародними експертами як ознаку того, що Україна побудувала сталу сильну демократичну систему державних інституцій. На це вказала віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністр юстиції України Ольга Стефанішина під час свого нещодавнього виступу в парламенті на годині запитань до Уряду. «Ми це маємо забезпечити, це можна зробити лише через довіру» - додала вона.

«Ми втримали систему правосуддя. Ми забезпечили те, що Вища кваліфікаційна комісія сформована, вони відповідають критеріям доброчесності, відібрані за участі міжнародних експертів, за участі етичних комісій, вони мають високу зарплату і всі необхідні умови.

Зараз завдання, яке ставиться нашою дорожньою картою, яка буде представлена в рамках переговорів перед Вищою кваліфікаційною комісією, забезпечити в повному обсязі реалізацію своїх повноважень, проведення конкурсів, оцінювання суддів і подання пропозицій Вищій раді правосуддя щодо призначення.

Не менш важливим є те, що Вища рада правосуддя нарешті створила Дисциплінарну комісію, тому що також буде розблокований колапс з розглядом дисциплінарних скарг» - вважає міністр.

За її словами, основним елементом майбутнього членства в ЄС є питання верховенства права.

«Переді мною найбільше завдання, яке стосується того, що Україна має представити дорожні карти в сфері верховенства права, які будуть дороговказом до членства.

В нашому розумінні ці дорожні карти будуть передбачати відхід від конкурсів і зайняття посад, оцінок доброчесності міжнародними експертами як ознаку того, що ми побудували сталу сильну демократичну систему державних інституцій, ми це маємо забезпечити, це можна зробити лише через довіру» - вказала вона.

За її словами, Кабмін готує план роботи щодо законодавства в сфері правової реформи.

«До кінця року, максимум у січні 25-го року, уряд України представить план законодавчої роботи в сфері верховенства права, функціонування демократичних інституцій на період 25-26 рік.

З листопада тривають переговори в рамках блоку внутрішній ринок, які вже зараз передбачають, що основні зміни нормативні мають бути ухвалені парламентом у 26-му році і вони будуть напрацьовуватись урядом протягом 25-го року. Я готова буду представити детально ці секторальні пропозиції вже в першому кварталі 25-го року.

Водночас основним елементом дискусії в парламенті є, звичайно, зобов'язання, які випливають з наших міжнародних фінансових зобов'язань. Вони мають бути реалізовані і в цьому році.

Я розумію, що дискусія складна, але це також євроінтеграція, а також, коли ми розглядаємо питання про створення Вищого спеціалізованого адміністративного суду, або питання тривалості судочинства, ми маємо розуміти, що це питання довіри, це питання балансу, але також і можливість нам з вами спілкуватись у цьому парламенті, обговорювати, проводити «годину запитань до Уряду» та отримувати керованість держави.

Тому ці дискусії складні, але вони мають відбуватись, і до кінця року, я сподіваюсь, парламент зможе підтримати, розглянути зміни до законодавства, які стосуються саме тривалості кримінальних проваджень. Замість так званих «правок Лозового» я запропонувала Комітету правоохоронної діяльності рішення, яке забезпечить і контроль прокуратури, і судів, і захист обвинувачуваних у процесі. Так само має бути створений Вищий спеціалізований адміністративний суд» - підкреслила Стефанішина.

Ще один аспект, на якому наголосила Ольга Стефанішина – налагодження взаємодії Міністерства юстиції з адвокатською спільнотою.

«Ми все ж таки сподіваємося, що асоціація адвокатів зможе провести з'їзд, на якому ми визначимо наступні пріоритети нашої спільної діяльності, виклики, які стоять перед громадянами. І я розраховую, що Міністерство юстиції зможе стати надійним партнером найбільшої спільноти в Україні, яка налічує понад 70 тисяч адвокатів» - зазначила вона.

Також міністр вказала, що планує в кінці 2025 року провести конкурс на відбір нотаріусів – і відновити спроможність нотаріальної спільноти, розширювати доступ до професії приватних виконавців.

Крім того, вона закликала прийняти законопроект про цифровізацію виконавчого провадження, який вивільнить додатковий ресурс з державної виконавчої служби для безпосередньо здійснення виконання судових рішень.

Ольга Стефанішина також наголосила, що поставила в пріоритет побудову нових закладів тримання ув'язнених. «Оскільки система поряд з тим, що буде, звичайно, покращуватись існуючі умови тримання ув'язнених, оскільки система виконання покарань у нас успадкована з Радянського Союзу, і за будь-яких найкращих ремонтів вона не зможе забезпечити виконання тих стандартів, які забезпечують порядок і контроль в системі виконання покарань. Тому побудова нових тюрем є одним з пріоритетів.

Ми шукаємо ресурси, також у нас є певні пропозиції в рамках Стратегічної інвестиційної ради, і ми сподіваємося, що нам вдасться реалізувати ці проєкти» - зазначила міністр.

Автор: Наталя Мамченко

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