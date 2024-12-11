Дорожные карты в сфере верховенства права будут предусматривать отход от конкурсов и оценок добродетели международными экспертами как признак того, что мы построили сильную демократическую систему – Ольга Стефанишина

Также, по словам Стефанишиной, до конца 2024 или в январе 2025 правительство представит план законодательной работы в сфере верховенства права.

Дорожные карты в сфере верховенства права, которые готовятся в рамках переговоров о вступлении Украины в ЕС, будут предусматривать отход от конкурсов и занятия должностей, оценок добродетели международными экспертами как признак того, что Украина построила устойчивую демократическую систему государственных институтов. На это указала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – министр юстиции Украины Ольга Стефанишина во время своего недавнего выступления в парламенте на часе вопросов к правительству. «Мы это должны обеспечить, это можно сделать только через доверие» - добавила она.

«Мы удержали систему правосудия. Мы обеспечили то, что Высшая квалификационная комиссия сформирована, они отвечают критериям добродетели, отобранные с участием международных экспертов, с участием этических комиссий, они имеют высокую зарплату и все необходимые условия.

Сейчас задача, которая ставится нашей дорожной картой, которая будет представлена ​​в рамках переговоров перед Высшей квалификационной комиссией, обеспечить в полном объеме реализацию своих полномочий, проведение конкурсов, оценку судей и представление предложений Высшему совету правосудия по назначению.

Не менее важно то, что Высший совет правосудия наконец-то создал Дисциплинарную комиссию, потому что также будет разблокирован коллапс с рассмотрением дисциплинарных жалоб» - считает министр.

По ее словам, основным элементом будущего членства в ЕС есть вопросы верховенства права.

«Передо мной самая большая задача, которая касается того, что Украина должна представить дорожные карты в сфере верховенства права, которые будут указателем к членству.

В нашем понимании эти дорожные карты будут предусматривать отход от конкурсов и занятия должностей, оценок добродетели международными экспертами как признак того, что мы построили постоянную сильную демократическую систему государственных институтов, мы это должны обеспечить, это можно сделать только через доверие» - указала она.

По ее словам, Кабмин готовит план работы по законодательству в сфере правовой реформы.

До конца года, максимум в январе 25-го года, правительство Украины представит план законодательной работы в сфере верховенства права, функционирования демократических институтов на период 25-26 год.

С ноября продолжаются переговоры в рамках блока внутреннего рынка, которые уже сейчас предусматривают, что основные нормативные изменения должны быть приняты парламентом в 26-м году и они будут нарабатываться правительством в течение 25-го года. Я готова представить подробно эти секторальные предложения уже в первом квартале 25-го года.

В то же время, основным элементом дискуссии в парламенте являются, конечно, обязательства, вытекающие из наших международных финансовых обязательств. Они должны быть реализованы и в этом году.

Я понимаю, что дискуссия сложная, но это также евроинтеграция, а также, когда мы рассматриваем вопрос о создании Высшего специализированного административного суда, или вопрос продолжительности судопроизводства, мы должны понимать, что это вопрос доверия, это вопрос баланса, но также и возможность нам с вами общаться в этом парламенте, обсуждать, проводить «час вопросов к Правительству» и получать управляемость государства.

Поэтому эти дискуссии сложны, но они должны происходить, и до конца года, я надеюсь, парламент сможет поддержать, рассмотреть изменения в законодательство, касающиеся именно продолжительности уголовных производств. Вместо так называемых «правок Лозового» я предложила Комитету правоохранительной деятельности решение, которое обеспечит и контроль прокуратуры, и судов, и защиту обвиняемых в процессе. Также должен быть создан Высший специализированный административный суд» - подчеркнула Стефанишина.

Еще один аспект, который подчеркнула Ольга Стефанишина – налаживание взаимодействия Министерства юстиции с адвокатским сообществом.

«Мы все же надеемся, что ассоциация адвокатов сможет провести съезд, на котором мы определим следующие приоритеты нашей совместной деятельности, стоящие перед гражданами вызовы. И я рассчитываю, что Министерство юстиции сможет стать надежным партнером крупнейшего сообщества в Украине, которое насчитывает более 70 тысяч адвокатов», - отметила она.

Также министр указала, что планирует в конце 2025 года провести конкурс на отбор нотариусов и восстановить способность нотариального сообщества, расширять доступ к профессии частных исполнителей.

Кроме того, она призвала принять законопроект о цифровизации исполнительного производства, высвобождающий дополнительный ресурс из государственной исполнительной службы для непосредственно осуществления исполнения судебных решений.

Ольга Стефанишина также подчеркнула, что поставила в приоритет построение новых заведений содержания заключенных. «Поскольку система наряду с тем, что будет, конечно, улучшаться существующие условия содержания заключенных, поскольку система исполнения наказаний ь у нас унаследована из Советского Союза, и при любых лучших ремонтах она не сможет обеспечить выполнение тех стандартов, которые обеспечивают порядок и контроль в системе исполнения наказаний. Поэтому построение новых тюрем является одним из приоритетов.

Мы ищем ресурсы, также у нас есть определенные предложения в рамках Стратегического инвестиционного совета, и мы надеемся, что нам удастся реализовать эти проекты», - отметила министр.

Автор: Наталя Мамченко

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