Памятник археологии в Тернопольской области через суд вернули государству

Земельный участок историко-культурного назначения использовался для сельскохозяйственного назначения.

В Тернопольской области памятник археологии местного значения передали в собственность государства. Об этом сообщает Хозяйственный суд Тернопольской области.

Прокуратура обратилась в суд с иском об устранении препятствий владельцу государству в лице Тернопольской облгосадминистрации (обласной военной администрации) в пользовании и распоряжении памятником археологии местного значения Поселения Нагиряны I и землей, на которой она расположена, путем признания незаконным и отмены решения сельсовета; права коммунальной собственности на земельный участок и отмена государственной регистрации Государственном земельном кадастре земельного участка.

В ходе расследования было установлено, что земля имеет историко-культурное назначение и в соответствии с законодательством должна находиться в государственной собственности.

Суд также выяснил, что в результате использования земельного участка под сельскохозяйственные угодья археологический памятник разрушается.

Хозяйственный суд Тернопольской области удовлетворил иск прокуратуры, изъял земельный участок из собственности общины и передал его в собственность Тернопольской областной военной администрации (дело № 921/410/24).

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