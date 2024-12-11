Пам'ятку археології на Тернопільщині через суд повернули державі

Земельна ділянка історико-культурного призначення використовувалася для сільськогосподарського призначення.

Фото: Тернопільська обласна прокуратура

На Тернопільщині пам’ятку археології місцевого значення передали у власність держави. Про це повідомляє Господарський суд Тернопільської області.

Прокуратура звернулась до суду з позовом про усунення перешкод власнику державі в особі Тернопільської обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) у користуванні та розпорядженні пам`яткою археології місцевого значення Поселення Нагіряни І та землею, на якій вона розташована, шляхом визнання незаконним та скасування рішення селищної ради; скасування державної реєстрації права комунальної власності на земельну ділянку та скасування державної реєстрації в Державному земельному кадастрі земельної ділянки.

Під час розслідування було встановлено, що земля має історико-культурне призначення і відповідно до законодавства повинна перебувати у державній власності. Однак її передали у комунальну власність громади і вона використовувалася як землі сільськогосподарського призначення.

Суд також з'ясував, що внаслідок використання земельної ділянки під сільськогосподарські угіддя, археологічна пам’ятка руйнується.

Господарський суд Тернопільської області задовільнив позов прокуратури, вилучив земельну ділянку з власності громади і передав її у власність Тернопільської обласної військової адміністрації (справа № 921/410/24).

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