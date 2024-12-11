Витяг з електронної трудової книжки — як сформувати документ онлайн

Сформувати витяг з електронної трудової книжки можна онлайн.

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Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області повідомило, що працівники, які мають електронну трудову книжку, можуть самостійно сформувати витяг, щоб перевірити інформацію про страховий стаж. Сформувати документ можна онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Для того щоб скористатися послугою, потрібно:

зайти на портал Пенсійного фонду України;

авторизуватися за допомогою електронного підпису (КЕП) або системи електронної ідентифікації GOV.UA через підтвердження банку (BANK.ID).

у розділі «Комунікації з ПФУ» натиснути вкладинку «Запит на отримання електронних документів»;

у запропонованому списку «Тип звернення» обрати «Витяг з ЕТК»;

ввести номер телефону (якщо потрібно) та дати згоду на обробку персональних даних;

відправити до ПФУ.

Роботодавець може сформувати запит на витяг з ЕТК тільки у випадку, коли застрахована особа (працівник) самостійно створила запис щодо надання згоди на отримання ЕТК роботодавцем.

Для формування переліку роботодавців, яким користувач надає згоду на отримання ЕТК, необхідно скористатися в пункті меню «Доступ до ЕТК» функцією «Додати», за якою відкривається екранна форма:

код за ЄДРПОУ — увести вручну;

назва страхувальника — автоматично заповниться за даними Єдиного реєстру страхувальників.

Запис повинен знаходитись у статусі «актуальний».

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