Выписка из электронной трудовой книжки — как сформировать документ онлайн

Сформировать выписку из электронной трудовой книги можно онлайн.

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области сообщило, что работники, имеющие электронную трудовую книжку, могут самостоятельно сформировать выписку, чтобы проверить информацию о страховом стаже. Сформировать документ можно онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо:

зайти на портал Пенсионного фонда Украины;

авторизироваться с помощью электронной подписи (КЭП) или системы электронной идентификации GOV.UA посредством подтверждения банка (BANK.ID).

в разделе «Коммуникации по ПФУ» щелкнуть вкладку «Запрос на получение электронных документов»;

в предложенном списке «Тип обращения» выбрать «Выписка из ЭТК»;

ввести номер телефона (если нужно) и согласие на обработку персональных данных;

отправить в ПФУ.

Работодатель может сформировать запрос на выписку из ЭТК только в случае, когда застрахованное лицо (работник) самостоятельно создало запись о предоставлении согласия на получение ЭТК работодателем.

Для формирования перечня работодателей, которым пользователь дает согласие на получение ЭТК, необходимо воспользоваться в пункте меню «Доступ к ЭТК» функцией «Добавить», по которой открывается экранная форма:

код по ЕГРПОУ – ввести вручную;

название страхователя – автоматически заполнится по данным Единого реестра страхователей.

Запись должна находиться в статусе «актуальная».

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