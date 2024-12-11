Одна судья признана такой, что соответствует занимаемой должности — ВККС

10 декабря в заседаниях коллегий Высшей квалификационной комиссии судей Украины проводились собеседования и определялись результаты квалификационной оценки шести судей местных судов на соответствие занимаемой должности.
По результатам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности Комиссией приняты следующие решения:
Бурда Петр Алексеевич - Петропавловский районный суд Днепропетровской области - отложен на 9.01.2025 в 9:30
Соколова Юлия Игоревна - Терновский городской суд Днепропетровской области - 683,875 - внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о соответствии судьи занимаемой должности
Кулик Виктория Борисовна – Коммунарский районный суд города Запорожья – перерыв до 17.12.2024 11:00
Павленко Наталья Анатольевна – Хозяйственный суд Херсонской области – 781,25 – соответствует занимаемой должности
Стадник Сергей Иванович - Липовецкий районный суд Винницкой области - Перерыв
Вергелес Андрей Валерьевич - Винницкий окружной административный суд – отложено.
Ранее сообщалось, что ВККС объявляет отбор на 1463 вакантных должности судей местных судов.
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