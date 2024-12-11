Укрзализныця анонсировала ночной поезд из Киева в Каменец-Подольский

Новый ночной поезд Киев - Каменец-Подольский закурсует с 15 декабря.

С 15 декабря 2024 года «Укрзализныця» начинает продажу билетов на новый ночной поезд №139/140, который будет курсировать по маршруту Киев - Каменец-Подольский. Об этом сообщили в компании.

Поезд будет отправляться ежедневно из Киева в 23:21, а прибывать в исторический Каменец-Подольский в 08:20. В обратном направлении отправление из Каменца-Подольского запланировано на 20:13, с прибытием в столицу в 05:27.

Кроме того, пассажиры смогут воспользоваться беспересадочными вагонами «Ужгород - Каменец-Подольский», которые и в дальнейшем будут соединять Закарпатье, Львов и южные районы Хмельницкой области.

Билеты уже доступны для приобретения в мобильном приложении «Укрзализныци», на официальном сайте и в кассах вокзалов.

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