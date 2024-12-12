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Полиция разоблачила схему договорных матчей — Артём Милевский отреагировал на информацию о своей причастности и «задержании», видео

08:13, 12 декабря 2024
Милевский опроверг информацию, задержанную за организацию договорных матчей.
Полиция разоблачила схему договорных матчей — Артём Милевский отреагировал на информацию о своей причастности и «задержании», видео
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Киберполиция разоблачила масштабную схему договорных матчей в киберспорте и футболе.

Правоохранители рассказали, что злоумышленники организовывали договорные матчи в киберфутболе, кибербаскетболе, настольном теннисе, футболе и баскетболе для получения незаконных прибылей через букмекерские конторы.

Они заручались поддержкой известных лиц, имевших достижения в реальном спорте. Это позволяло привлечь к онлайн-трансляциям "заказных" десятки тысяч человек одновременно.

В полиции отметили, что некоторые из участников группы – это бывшие спортсмены мирового уровня. Они использовали приобретенные за годы профессиональной деятельности связи для организации "договорных" матчей между киберспортсменами из Австралии, Европы и Украины.

Правоохранители провели 45 обысков по всей Украине, включая автомобили и адреса фигурантов и их возможных сообщников. Изъяты вещественные и цифровые доказательства преступной деятельности, несмотря на попытки злоумышленников скрыть свои гаджеты.

В спортивных СМИ появилась информация о причастности легендарного эксфутболиста киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Артема Милевского к этому делу. Позже он опроверг это, опубликовав видео в Instagram-stories.

Милевский отметил, что обыски в его бывшем доме прошли еще в сентябре, и сейчас он живет в новой квартире со своей девушкой.

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полиция футбол

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