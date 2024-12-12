Директор ФБР Кристофер Рэй, которого Трамп грозился уволить, сам уйдет в отставку

Директор ФБР Кристофер Рэй объявил, что уйдет в отставку накануне инаугурации Дональда Трампа.

Директор ФБР Кристофер Рэй досрочно уйдет в отставку, когда избранный президент США Дональд Трамп придет в Белый дом. Об этом сообщила американская газета The Washington Post.

"Решение директора ФБР Кристофера Рэя уйти в отставку было озвучено, когда избранный президент Дональд Трамп объявил о своем намерении заменить его лояльным кандидатом – задолго до истечения 10-летнего срока", — сообщает газета.

"После недель тщательных размышлений я решил, что для бюро будет правильным то, что я буду работать до конца полномочий нынешней администрации в январе, а затем уйду в отставку", - сказал Рей.

Дональд Трамп назначил Рэя директором ФБР в 2017 году на 10-летний срок после увольнения Джеймса Коми. В прошлом месяце Трамп объявил, что выдвинет на должность директора ФБР Каша Пателя.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.