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Директор ФБР Крістофер Рей, якого Трамп грозився звільнити, сам піде у відставку

09:20, 12 грудня 2024
Директор ФБР Крістофер Рей оголосив, що піде у відставку напередодні інавгурації Дональда Трампа.
Директор ФБР Крістофер Рей, якого Трамп грозився звільнити, сам піде у відставку
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Директор ФБР Крістофер Рей достроково піде у відставку, коли обраний президент США Дональд Трамп прийде у Білий дім. Про це повідомила американська газета The Washington Post.

"Рішення директора ФБР Крістофера Рея піти у відставку було озвучене, коли обраний президент Дональд Трамп оголосив про свій намір замінити його лояльним кандидатом - задовго до завершення 10-річного терміну", — повідомляяє газета. 

“Після тижнів ретельних роздумів я вирішив, що для бюро буде правильним те, що я працюватиму до кінця повноважень нинішньої адміністрації в січні, а потім піду у відставку”, – сказав сам Рей.

Дональд Трамп призначив Рея директором ФБР в 2017 році на 10-річний термін після звільнення Джеймса Комі. Минулого місяця Трамп оголосив, що висуне на посаду директора ФБР Каша Пателя. 

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США Дональд Трамп

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