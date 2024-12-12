Директор ФБР Крістофер Рей, якого Трамп грозився звільнити, сам піде у відставку

Директор ФБР Крістофер Рей оголосив, що піде у відставку напередодні інавгурації Дональда Трампа.

Директор ФБР Крістофер Рей достроково піде у відставку, коли обраний президент США Дональд Трамп прийде у Білий дім. Про це повідомила американська газета The Washington Post.

"Рішення директора ФБР Крістофера Рея піти у відставку було озвучене, коли обраний президент Дональд Трамп оголосив про свій намір замінити його лояльним кандидатом - задовго до завершення 10-річного терміну", — повідомляяє газета.

“Після тижнів ретельних роздумів я вирішив, що для бюро буде правильним те, що я працюватиму до кінця повноважень нинішньої адміністрації в січні, а потім піду у відставку”, – сказав сам Рей.

Дональд Трамп призначив Рея директором ФБР в 2017 році на 10-річний термін після звільнення Джеймса Комі. Минулого місяця Трамп оголосив, що висуне на посаду директора ФБР Каша Пателя.

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