Цены на кофе бьют исторические рекорды — что ждать дальше

С начала года цены на арабику в мире выросли на 80%.

В мире наблюдается стремительный рост цен на кофе сорта арабика. На интернациональных рынках её цена достигла рекордного уровня, превысив все предыдущие характеристики за все время наблюдения. Об этом сообщает BBC.

Так, фьючерсы на арабике в текущем году выросли примерно на 80% на фоне неурожая у ключевых производителей. А 10 декабря они выросли на 4,9%, достигнув самого высокого уровня с 1972 года.

Два крупнейших производителя кофе, Бразилия и Вьетнам, в этом году пострадали от непогоды – значит, урожай будет меньше. Но спрос на кофе растет, поэтому производители вынуждены поднимать цены и, возможно, поднимут еще выше в 2025 году.

Эксперты прогнозируют уменьшение поставок кофе из Бразилии из-за длительной засухи. Также есть опасения по поводу урожая рабусты во Вьетнаме, поскольку и этот регион пострадал от неблагоприятных погодных условий.

Как известно, предварительную рекордную стоимость кофе фиксировали в 1977 году – тогда у Бразилии тоже был плохой урожай из-за непогоды.

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