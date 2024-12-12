Хмельничанин инсценировал брак для выезда за границу

Пограничники разоблачили инсценированный брак для незаконного выезда в Польшу.

Пограничники на границе с Польшей обнаружили очередную попытку мошенничества. 24-летний хмельничанин и его 26-летняя жена, которая имеет II группу инвалидности, инсценировали брак, надеясь использовать его для незаконного выезда за границу. Пара заявила, что едет к отцу мужа в Польшу, однако во время проверки их версии знакомства и совместной жизни значительно расходились.

Пограничники сообщили об инциденте в Национальную полицию, где начато расследование по признакам уголовного преступления.

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