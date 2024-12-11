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ФИФА объявила страны, в которых пройдут Чемпионаты мира 2030 и 2034 годов

18:35, 11 декабря 2024
В 2030 году чемпионат мира будут принимать сразу три страны – Испания, Мексика и Марокко.
ФИФА объявила страны, в которых пройдут Чемпионаты мира 2030 и 2034 годов
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ФИФА на заседании Конгресса организации утвердила хозяев двух чемпионатов мира по футболу в 2030 и 2034 годах.

В 2030 году мундиаль будут принимать Испания, Марокко и Португалия. Впервые в истории ЧМ будет проходить в двух разных континентах: Европе и Африке. Также, в честь 100-летия соревнований первый поединок чемпионата мира-2024 состоятся в Уругвае, который принимал мундиаль в 1930-м, а второй и третий — в Аргентине и Парагвае.

Следующий чемпионат мира пройдет на полях Саудовской Аравии.

Отметим, что конкурса на проведение Чемпионата мира-2034 не было. Саудовская Аравия была единственной претенденткой на проведение турнира, а ФИФА возвращается к проведению ЧМ в одной стране.

ЧМ-2026 пройдет в Канаде, США и Мексике.

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