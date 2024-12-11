ФІФА оголосила країни, в яких пройдуть Чемпіонати світу 2030 та 2034 років

У 2030 році чемпіонат світу прийматимуть одразу три країни — Іспанія, Мексика та Марокко.

ФІФА на засіданні Конгресу організації затвердила господарів двох чемпіонатів світу з футболу у 2030 та 2034 роках.

У 2030 році мундіаль прийматимуть Іспанія, Марокко та Португалія. Вперше у історії ЧС відбуватиметься у двох різних континентах: Європі та Африці. Також, на честь 100-річчя змагань, перший поєдинок чемпіонату світу-2024 відбудуться в Уругваї, який приймав мундіаль у 1930-му, а другий та третій — у Аргентині й Парагваї.

Наступний чемпіонат світу пройде на полях Саудівської Аравії.

Відзначимо, що конкурсу на проведення Чемпіонату світу-2034 не було. Саудівська Аравія була єдиною претенденткою на проведення турніру, а ФІФА повертається до проведення ЧС в одній країні.

ЧС-2026 пройде в Канаді, США та Мексиці.

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