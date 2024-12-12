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Як підприємці можуть перейти на єдиний рахунок для сплати податків

07:54, 12 грудня 2024
ДПС роз’яснила процедуру переходу на єдиний рахунок для сплати податків.
Як підприємці можуть перейти на єдиний рахунок для сплати податків
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Північне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків роз'яснило, як підприємці можуть перейти на використання єдиного рахунку для сплати податкових зобов'язань та інших платежів. Відповідно до п. 35-1.1 Податкового кодексу України, єдиний рахунок відкривається в центральному органі виконавчої влади, що здійснює казначейське обслуговування, і може використовуватись для сплати податків, зборів, єдиного соціального внеску та інших платежів, контроль за якими здійснюють податкові органи.

Проте єдиний рахунок не призначений для сплати податку на додану вартість, акцизів на пальне та спирт, а також для сплати частини прибутку державними та комунальними підприємствами.

Згідно з п. 35-1.2, платники податків повинні подати повідомлення про використання або відмову від єдиного рахунку через електронний кабінет, що дозволяє подати таку заявку один раз на рік. Якщо платник вирішить відмовитись від єдиного рахунку, це може статися лише з першого числа наступного календарного року.

Для переходу на єдиний рахунок необхідно виконати три кроки: подати повідомлення через Електронний кабінет, отримати підтвердження включення до Реєстру платників та надати в обслуговуючий банк відповідні документи для проведення платежів.

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