Как предприниматели могут перейти на единый счет для уплаты налогов

ГНС разъяснила процедуру перехода на единый счет для уплаты налогов.

Северное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками разъяснило, как предприниматели могут перейти на использование единого счета для уплаты налоговых обязательств и других платежей. В соответствии с п. 35-1.1 Налогового кодекса Украины, единый счет открывается в центральном органе исполнительной власти, осуществляющем казначейское обслуживание, и может использоваться для уплаты налогов, сборов, единого социального взноса и других платежей, контроль за которыми осуществляют налоговые органы.

Однако единый счет не предназначен для уплаты налога на добавленную стоимость, акцизов на горючее и спирт, а также для уплаты части прибыли государственными и коммунальными предприятиями.

Согласно п. 35-1.2, налогоплательщики должны подать уведомление об использовании или отказе от единого счета через электронный кабинет, что позволяет подать такую заявку один раз в год. Если плательщик решит отказаться от единого счета, это может произойти только с первого числа следующего календарного года.

Для перехода на единый счет необходимо выполнить три шага: подать уведомление через Электронный кабинет, получить подтверждение включения в Реестр плательщиков и предоставить в обслуживающий банк соответствующие документы для проведения платежей.

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