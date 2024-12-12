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Четверо дельцов в Житомирской области незаконно завладели более 650 га земли

07:36, 12 декабря 2024
Подозреваемые путём обмана получили членство в сельскохозяйственном производственном кооперативе, после чего зарегистрировали право частной собственности на 37 земельных участков.
Четверо дельцов в Житомирской области незаконно завладели более 650 га земли
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В Житомирской области дельцы незаконно завладели более 650 га земли. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Следствие выяснило, что директор общества вместе с двумя соучредителями незаконно присвоили более 550 гектаров сельскохозяйственных земель, расположенных в Малинской территориальной общине Коростенского района.

Злоумышленники действовали по мошеннической схеме: обманом они получили членство в сельскохозяйственном производственном кооперативе и впоследствии зарегистрировали право частной собственности на 37 земельных участков.

В результате этих действий земля, которая должна была перейти в коммунальную собственность общины, была незаконно присвоена, а ее стоимость оценивается в 22,4 миллиона гривен.

Сейчас земля возвращена общине.

Также разоблачены и другие должностные лица, причастные к незаконным земельным сделкам.

Следствием установлено, что государственный регистратор одной из территориальных общин области, не имея необходимых документов, необоснованно зарегистрировала в Государственном реестре право собственности частного общества на 103 гектара земли, расположенной в Курненской территориальной общине Житомирского района.

По такой схеме из собственности общины выбыло 30 участков сельхозугодий стоимостью 4,6 млн грн.

По результатам принятых прокуратурой мер на все участки наложен арест.

Три человека подозреваются в завладении чужим имуществом путем обмана, совершенном по предварительному сговору и в особо крупных размерах.

Государственному регистратору объявили подозрение в незаконном изменении данных в автоматизированных системах, к которым она имела доступ, что было совершено в сговоре с другими лицами и нанесло значительный ущерб.

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Житомирская область земля

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