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В цетнре Львова мужчина домогался к бессознательному подростку

07:18, 12 декабря 2024
В полиции заявили, что мужчина и подросток были в состоянии опьянения, но не уточнили, от каких именно веществ.
В цетнре Львова мужчина домогался к бессознательному подростку
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В центре Львова мужчина целовал молодого парня, который находился без сознания на скамейке. Очевидцы вызвали полицию и скорую помощь, а юношу забрали в больницу. Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как мужчина целует беспомощного подростка на проспекте Свободы. Прохожие пытались выяснить ситуацию и вызвали помощь. До приезда правоохранителей очевидцы обследовали мужчину и допрашивали его.

По предварительным данным, 16-летний парень, вероятно, был под воздействием наркотических веществ, а старший мужчина, по словам свидетелей, предоставил ему эти вещества. Пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская подтвердила, что оба участника происшествия находились в состоянии опьянения, но не уточнила, какие именно вещества были в организме.

Согласно сообщению медиков, подростка не госпитализировали, однако его доставили в полицию для выяснения всех обстоятельств. Продолжается экспертиза, чтобы установить, что именно стало причиной его состояния. По словам полиции, парень родом из Львовщины, а мужчина - из Мариуполя. На данный момент обстоятельства инцидента еще выясняются, и вопрос о выдвижении подозрения не решен.

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