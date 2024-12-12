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У цетнрі Львова чоловік домагався до непритомного підлітка

07:18, 12 грудня 2024
У поліції заявили що чоловік та підліток були у стані сп’яніння, але не уточнили, від яких саме речовин.
У цетнрі Львова чоловік домагався до непритомного підлітка
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У центрі Львова чоловік цілував молодого хлопця, який перебував без свідомості на лавці. Очевидці викликали поліцію та швидку допомогу, а юнака забрали до лікарні. Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

У соціальних мережах з’явилося відео, на якому видно, як чоловік цілує безпорадного підлітка на проспекті Свободи. Перехожі намагалися з’ясувати ситуацію та викликали допомогу. До приїзду правоохоронців очевидці обстежили чоловіка та допитували його.

За попередніми даними, 16-річний хлопець, ймовірно, був під впливом наркотичних речовин, а старший чоловік, за словами свідків, надав йому ці речовини. Речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська підтвердила, що обидва учасники події перебували у стані сп’яніння, але не уточнила, які саме речовини були в організмі.

Згідно з повідомленням медиків, підлітка не госпіталізували, однак його доправили до поліції для з’ясування всіх обставин. Триває експертиза, щоб встановити, що саме стало причиною його стану. За словами поліції, хлопець родом зі Львівщини, а чоловік — з Маріуполя. На даний момент обставини інциденту ще з’ясовуються, і питання про висунення підозри не вирішене.

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