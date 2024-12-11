300-500 євро за квиток до Польщі — в Укрзалізниці розкрили масштабну схему з міжнародними поїздами

Учасники оборудки займались продажем місць у службових купе за 300-500 євро та перепродажем реальних квитків на вільні місця за ціною в 2-3 рази вище справжньої.

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Правоохоронці повідомили підозру працівникам «Укрзалізниці», які заробляли мільйони на квитках міжнародного сполучення. Станом на зараз вручено 10 підозр. Про це повідомляє Київська міська прокуратура та Нацполіція.

Встановлено, що організував «бізнес на квитках» голова Первинної профспілкової організації Вагонної дільниці ст. Київ-Пасажирський філії «Пасажирська компанія», залучивши до неї заступника начальника цієї дільниці, інструкторів поїзних бригад та начальників поїздів міжнародного сполучення.

Так, слідство встановило, що члени злочинної організації систематично продавали пасажирам місця у службових купе та купе відпочинку провідників, які не продають в касі чи додатку УЗ.

Продавали такі квитки за ціною у 300-500 євро при офіційній вартості квитка на потяг Київ-Варшава, у 3700 гривень. Гроші пасажири платили «на руки» начальникам поїздів або провідникам міжнародного напрямку.

Крім того, до введення «Укрзалізницею» системи верифікації пасажирів через Дія.Підпис, учасники схеми викуповували квитки з метою їх подальшого перепродажу пасажирам безпосередньо напередодні відправлення.

Як повідомили у прокуратурі, за такою схемою продавалися квитки на поїзди сполученням Київ — Хелм, Дніпро — Київ — Хелм — Київ — Дніпро, Київ — Перемишль, Київ — Кишинів та інші.

Задокументовано діяльність цих схем протягом січня – червня 2024 року. Отримані гроші учасники схеми ділили між собою.

Через таку схему «Укрзалізниця» лише за 6 місяців 2024 року недоотримала 73 млн гривень.

Залежно від ролі та участі в злочинних схемах, дії підозрюваних кваліфіковані:

ч. 1, 2 та 3 ст. 255 КК України (С творення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній),

ч. 1 та 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

В ході понад 80 обшуків правоохоронці вилучили грошей у національній та іноземній валюті на суму майже 5 000 000 гривень, автомобілі, чорнові записи, документацію, телефони тощо.

Слідчі дії тривають.

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