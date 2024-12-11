300-500 евро за билет в Польшу — в Укрзализныце раскрыли масштабную схему с международными поездами

Участники сделки занимались продажей мест в служебных купе за 300-500 евро и перепродажей реальных билетов на свободные места по цене в 2-3 раза выше настоящей.

Правоохранители сообщили о подозрении работникам Укрзализныци, которые зарабатывали миллионы на билетах международного сообщения. По состоянию на данный момент вручено 10 подозрений. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура и Нацполиция.

Установлено, что организовал «бизнес на билетах» глава Первичной профсоюзной организации Вагонного участка ст. Киев-Пассажирский филиал «Пассажирская компания», привлек к нему заместителя начальника этого участка, инструкторов поездных бригад и начальников поездов международного сообщения.

Так, следствие установило, что члены преступной организации систематически продавали пассажирам места в служебных купе и купе отдыха проводников, которые не продают в кассе или в приложении УЗ.

Продавали такие билеты по цене 300-500 евро при официальной стоимости билета на поезд Киев-Варшава, в 3700 гривен Деньги пассажиры платили «на руки» начальникам поездов или проводникам международного направления.

Кроме того, до введения «Укрзализныцей» системы верификации пассажиров через Дія.Підпис, участники схемы выкупали билеты с целью их последующей перепродажи пассажирам непосредственно накануне отправления.

Как сообщили в прокуратуре, по такой схеме продавались билеты на поезда сообщением Киев - Хелм, Днепр - Киев - Хелм - Киев - Днепр, Киев - Перемышль, Киев - Кишинев и другие.

Задокументирована деятельность этих схем в январе – июне 2024 года. Вырученные деньги участники схемы делили между собой.

Из-за такой схемы «Укрзализныця» только за 6 месяцев 2024 года недополучила 73 млн гривен.

В зависимости от роли и участия в преступных схемах действия подозреваемых квалифицированы:

ч. 1, 2 и 3 ст. 255 УК Украины (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней),

ч. 1 и 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

В ходе более 80-ти обысков правоохранители изъяли денег в национальной и иностранной валюте на сумму почти 5 000 000 гривен, автомобили, черновые записи, документацию, телефоны и т.д.

Следственные действия продолжаются.

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