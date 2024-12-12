Когда один или оба ребенка имеют инвалидность, продолжительность этого отпуска составляет 17 календарных дней.

Государственная служба по вопросам труда объясняет, имеет ли право на удлиненный отпуск отец двух детей, если мать находится на длительном лечении.

Статья 186-1 КЗоТ Украины определяет, что гарантии, установленные статьями 56, 176, 177, частями третьей – восьмой статьи 179, статьями 181, 182, 182-1, 184, 185, 186 этого Кодекса, распространяются также на родителей, воспитывающих детей без матери (в том числе в случае длительного пребывания матери в лечебном учреждении), а также на опекунов (попечителей), одного из приемных родителей, одного из родителей-воспитателей.

Таким образом, если мать находится на длительном лечении, отец двоих детей имеет право на предоставление ежегодно дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью 10 календарных дней без учета праздничных и нерабочих дней, предусмотренных статьей 182-1 КЗоТ Украины.

Кроме того, если один или оба ребенка имеют инвалидность, продолжительность этого отпуска составляет 17 календарных дней.

Ранее мы писали, что украинцам объяснили нюансы предоставления неоплачиваемого отпуска в связи с потребностью ребенка в домашнем уходе.

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