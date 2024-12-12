Четверо ділків на Житомирщині незаконно заволоділи понад 650 га землі

Підозрювані шляхом обману отримали членство в сільськогосподарському виробничому кооперативі, після чого зареєстрували право приватної власності на 37 земельних ділянок.

На Житомирщині ділки незаконно заволоділи понад 650 га землі. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Слідство з’ясувало, що директор товариства разом із двома співзасновниками незаконно привласнили понад 550 гектарів сільськогосподарських земель, розташованих у Малинській територіальній громаді Коростенського району.

Зловмисники діяли за шахрайською схемою: вони обманом отримали членство в сільськогосподарському виробничому кооперативі та згодом зареєстрували право приватної власності на 37 земельних ділянок.

У результаті цих дій земля, яка мала перейти у комунальну власність громади, була незаконно привласнена, а її вартість оцінюється у 22,4 мільйона гривень.

Наразі землі повернуто громаді.

Також викрито й інших посадових осіб, причетних до незаконних земельних оборудок.

Слідством установлено, що державний реєстратор однієї з територіальних громад області, не маючи необхідних документів, необґрунтовано зареєструвала у Державному реєстрі право власності приватного товариства на 103 гектари землі, розташованої в Курненській територіальній громаді Житомирського району.

За такою схемою з власності громади вибуло 30 ділянок сільгоспугідь вартістю 4,6 млн грн.

За результатами вжитих прокуратурою заходів на усі ділянки накладено арешт.

Трьох осіб підозрюють у заволодінні чужим майном шляхом обману, здійсненому за попередньою змовою та в особливо великих розмірах.

Державному реєстратору висунули підозру у незаконній зміні даних в автоматизованих системах, до яких вона мала доступ, що було вчинено у змові з іншими особами та спричинило значну шкоду.

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